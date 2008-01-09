В Бресте начинаются "Январские музыкальные вечера"

Международный фестиваль в этом году юбилейный - 20-й. На него приехали 440 музыкантов из 14 стран. Среди них Московский государственный академический камерный хор Минина, известная пианистка, народная артистка СССР и России Людмила Лядова. Ярким событием обещает стать выступление "золотой виолончели" Португалии - Луиса Феррейры. По уже сложившейся традиции на празднике классической музыки выступят стипендиаты Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.



Приветствие участникам фестиваля направил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Эта прекрасная культурная акция, зародившаяся на брестской земле, выполняет важную миссию воспитания людей на лучших образцах мирового искусства, способствует укреплению дружбы между народами - говорится в приветствии. - Долгая и успешная судьба "Январских музыкальных вечеров" - свидетельство того, что интерес наших граждан к музыкальной классике из года в год растет, а сам творческий форум пользуется заслуженным авторитетом и признанием в Беларуси и за рубежом", - отметил Президент.