В Белостоке прошел 16-й Фестиваль белорусской национальной песни

Самая большая концертная площадка Подлясского воеводства, более 40 народных коллективов и 2000 зрителей — белорусское шоу по своим масштабам соперничает даже с национальными польскими фестивалями.

После многочисленных отборочных туров только лучшие из лучших исполнителей белорусской песни попали на заключительный гала-концерт фестиваля.

Волнение перед выходом на сцену есть у всех участников. Но Нина Белецкая своих коллег настраивает только на победу. Белорусский ансамбль «Василёчки» из Бельск-Подлясского — пожалуй, самый титулованный в Польше. Поют они уже 45 лет.

Среди участников фестиваля не только этнические белорусы. Коллектив «Копела Подлясска» пять лет исполнял исключительно польские песни. Белорусский репертуар появился только год назад и сразу такой успех — гала-концерт фестиваля.

Этнические белорусы в Польше — единственные, кто проводит свой национальный фестиваль. Причём, помогают им не только белорусские власти, но и польское правительство. В проведении таких фестивалей польские власти видят ещё одну возможность наладить более тесные связи между нашими странами. И не только культурные, но и экономические, и политические.

— Польша считает и всегда считала Беларусь частью Европы. И программа «Восточного партнёрства» открыла новые возможности для диалога между нашими странами. Мы высоко ценим усилия белорусских властей, направленные на тесное экономическое и культурное сотрудничество с Европой, а значит и с Польшей. И мы готовы оказать всю необходимую поддержку, поделиться своим опытом, — заявил Роберт Тышкевич, депутат, заместитель председателя комитета иностранных дел Сейма Польши.

А лауреаты Фестиваля белорусской песни поделятся своим творческим опытом в ближайшие дни. Они примут участие в концертах, которые будут проходить уже в Беларуси.