В Белорусском доме дружбы вспоминали Святослава Рериха

Великий востоковед, художник и ученый: Его картины выставляют в лучших музеях мира. Его искусство считают национальным достоянием в России и в Индии. 23 октября Святославу Рериху исполнилось бы 102 года. На вечер памяти приехали представители посольства Индии в республике и представители Международного центра Рерихов в Беларуси. Искусство Святослава Рериха сегодня считают национальной гордостью и в России и в Индии.

Выполняя волю родителей, в 1990 году Святослав Николаевич передал Советскому фонду Рерихов богатейшее наследие своей семьи. Груз весом 4,5 тонны включал в себя архив, библиотеку, семейные реликвии и более 400 картин. В день рождения художника состоялась и презентация его живописи. Были представлены репродукции картин, хранящихся в музеях Нью-Йорка и Москвы. Многие из белорусских мастеров кисти имели счастье лично знать великого востоковеда и художника.