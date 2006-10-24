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В Белорусском доме дружбы вспоминали Святослава Рериха

24 октября 2006 07:13
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Великий востоковед, художник и ученый: Его картины выставляют в лучших музеях мира. Его искусство считают национальным достоянием в России и в Индии. 23 октября Святославу Рериху исполнилось бы 102 года. На вечер памяти приехали представители посольства Индии в республике  и представители  Международного центра Рерихов в Беларуси. Искусство  Святослава Рериха сегодня  считают национальной гордостью и  в России и  в Индии. 
Выполняя волю родителей, в 1990 году Святослав Николаевич передал Советскому фонду Рерихов богатейшее наследие своей семьи. Груз весом 4,5 тонны включал в себя архив, библиотеку, семейные реликвии и более 400 картин. В день рождения художника состоялась и  презентация его живописи.  Были представлены репродукции картин, хранящихся  в музеях  Нью-Йорка и Москвы.   Многие из белорусских мастеров кисти  имели счастье лично знать великого востоковеда и художника.
# Культура

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