В Белгосфилармонии открывается фестиваль Юрия Башмета

Форум уже в третий раз соберет в белорусской столице признанных мастеров и молодых талантов из разных стран.

Одним из самых интересных обещает стать грандиозный концерт, который пройдет завтра во Дворце Республики под названием "Браво, классика". В нем примут участие сам маэстро, его камерный ансамбль "Солисты Москвы", группа "Браво".

Телеверсию концертов, которые пройдут в рамках фестиваля Юрия Башмета зрители нашего телеканала увидят в октябре.

С открытием 3-го Международного фестиваля Юрия Башмета его участников поздравил Президент Александр Лукашенко . "Мы гордимся тем, что именно Беларусь стала родиной этого уникального творческого проекта, направленного на сохранение, обогащение и пропаганду высокого музыкального искусства", - подчеркнул Глава государства в своем поздравлении.