В Беларуси стало на одну чудотворную икону больше (ВИДЕО)

Для Беларуси коронация иконы, событие довольно редкое. Так Ватикан признает чудодейственную силу образа. Предшествуют такому торжеству десятилетия кропотливой работы. Все факты исцеления строго документированы. При этом должны быть свидетели чуда. И только после этого, решение принимает лично глава католической церкви. Трокельская икона Божьей Матери все эти испытания выдержала достойно.
Исполнить волю папы римского Бенедикта XVI и возложить корону на чудотворную икону, выпала честь белорусскому кардиналу Казимиру Свентэку. В нашей республике Трокельский образ Божьей Матери уже шестой, удостоенный такого знака внимания. Торжественные богослужения по этому поводу продлятся сегодня до позднего вечера. А сама икона будет выставлена в храме для всеобщего обозрения.