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В Беларуси расширен перечень видов национальной ремесленной деятельности

25 августа 2006 14:53
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Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Отныне в список ремесленной деятельности входят - изготовление изделий из соломы, ручное вязание спицами, крючком, ручное ткачество, изделия в лоскутной технике, кружевоплетение, макраме и изготовление пряжи. Документ будет способствовать дальнейшему развитию этих видов ремесленной деятельности. Кроме того, предусматривается развитие отдельных народных ремесел, что должно способствовать преемственности и сохранению традиционных для Беларуси видов ремесленной деятельности.
# Культура

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