В Беларуси расширен перечень видов национальной ремесленной деятельности

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Отныне в список ремесленной деятельности входят - изготовление изделий из соломы, ручное вязание спицами, крючком, ручное ткачество, изделия в лоскутной технике, кружевоплетение, макраме и изготовление пряжи. Документ будет способствовать дальнейшему развитию этих видов ремесленной деятельности. Кроме того, предусматривается развитие отдельных народных ремесел, что должно способствовать преемственности и сохранению традиционных для Беларуси видов ремесленной деятельности.