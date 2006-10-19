В Беларуси проходит Международный фестиваль Юрия Башмета

Идея его организации принадлежит молодому талантливому белорусскому пианисту Ростиславу Кримеру. И сегодня 19 октября в большом зале Дворца Республики пройдет главный концерт музыкального форума. Минская публика сможет увидеть и услышать выступление выдающегося альтиста, народного артиста СССР Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы", а также Ростислава Кримера. Эффектным завершающим аккордом фестиваля станет концерт 23 октября великого скрипача Гидона Кремера и камерного оркестра "Кремерата Балтика".