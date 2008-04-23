В Беларуси появится свой Версаль

Уникальный дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей в Гомеле уже через два года может стать музеем под открытым небом. В парке начата глобальная реконструкция. За два года в объект будет вложено свыше 10 миллиардов рублей.



Глобальные изменения в Дворцово-парковом ансамбле начались с лебяжьего пруда. Созданный в XIX веке в русле реки Гомеюк, которая и дала название Гомелю, пруд не ремонтировался уже порядка четверти века. После реконструкции он станет больше, здесь появится шикарный каскадный водопад, а водную гладь украсят современные световые фонтаны.



Длиннее на несколько сотен метров станет набережная реки Сож. Отреставрируют и архитектурные объекты: уже в мае будет готов проект реконструкции часовни-усыпальницы князей Паскевичей. Появятся новые интересные объекты - например, дворцовые подземелья.



Требует обновления и сам парк. Видовое разнообразие растений, заложенное создателями в XIX веке, практически не сохранилось. Вместо экзотических дубов, которые князь Паскевич сам привозил из своих путешествий, на аллеях сегодня каштаны и клены. Первые 18 деревьев, среди которых сакура и пирамидальный дуб, уже высажены. Вскоре появится и розарий в классическом стиле.



В мае здесь начнет работу археологическая экспедиция.