В Беларуси отмечается День библиотек

Нынче эти заведения выполняют не только основную функцию - хранение информационных ресурсов, но и размещают у себя музейные экспозиции, исторические, культурные материалы.

:Библиотека Национальной Академии наук уже более 80 лет является не только крупнейшим книгохранилищем страны, но и ее культурным центром.

В канун профессионального праздника, который отмечается 15 сентября, в библиотеке Национальной Академии наук читателям раздавали подарки: бесплатный читательский билет на 5 лет. Каждому посетителю здесь и почет, и уважение. Нынче в их рядах все меньше ученых из Академии и все больше студентов.



В этой библиотеке можно отыскать литературу по любой теме и в нужном количестве. Подготовиться к семинарскому занятию, написать реферат или курсовую. Один из самых популярных стал зал справочной литературы. Его фонды ежегодно обновляются. Литературу покупают на международных книжных выставках и ярмарках. Иногда энциклопедии и другие ценные экземпляры приносят в дар библиотеке сами читатели.

В целом, в библиотеках в этом году наметилась тенденция к увеличению заказов на издание социально значимой литературы и произведений белорусских авторов. В этом году белорусские издательства выпустили 14 наименований словарей, энциклопедий и художественной литературы. Все они востребованы читателем. Однако бывает, что и в этих фолиантах нет ответов на все вопросы. Помогает отыскать нужные сведения не только интернет, но и фонд макрофишей - отснятых на фотопленку журналов. В библиотеке эта коллекция была собрана в 90-е годы.

Кроме этого, в библиотеке Академии наук создан и центр интернет-доступа. Компьютер - это удобно, а вот книга - прекрасно. Так что и впредь люди будут приходить сюда за духовным обогащением.