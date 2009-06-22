В Беларуси откроется филиал Лувра?

Генеральный директор Лувра Луарет не исключает возможность открытия в Беларуси филиала известного музея.

Правда, сейчас об этом говорить еще рано. «Мы будем развивать сотрудничество постепенно, шаг за шагом. Пока это только первый контакт», — сказал он.

Касаясь темы открытия двойника Лувра в Абу-Даби, Анри Луарет отметил, что несколько лет тому назад к руководству музея поступил запрос из ОАЭ о возможности создания подобного учреждения. «Рассмотрев предложение, мы пришли к выводу, что это возможно», — признался он.

Анри Луарет подчеркнул, что изначально Лувр создавался как универсальный музей. «Сегодня мы осознаем, что славянское искусство недостаточно представлено в музее. Для того что восполнить этот недостаток, мы все чаще обращаемся к этому направлению, стараемся работать со славянскими странами, включая Беларусь, а также планируем организовывать совместные проекты», — отметил он.

По признанию директора музея, он много раз посещал Россию, был и в Украине. «Для меня было очень важно посетить Минск, который является неотъемлемой частью славянской культуры», — передает слова Луарета БЕЛТА.