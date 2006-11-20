В Беларуси наступила музыкальная осень

В Гродно стартует ежегодный традиционный международный фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень". Откроется музыкальный форум выступлением Ирины Дорофеевой. В программе осеннего праздника музыки также выступление инструментального ансамбля и вокального ансамбля солистов "Камерата" Белгосфилармонии, вечер фортепьянной музыки с участием исполнителей из Белостока. В рамках фестиваля пройдут XIV городской конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни "Песня над Неманам" и 5-й областной фестиваль эстрадной музыки "Парад оркестров-2006". Завершится фестиваль 3 декабря вечером хореографических миниатюр и одноактных балетов.