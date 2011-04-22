В Беларуси найден уникальный Коран

Белорусские ученые нашли вещественные доказательства того, что христиане, мусульмане и иудеи не только в мире и согласии веками жили на нашей земле, но и активно влияли на культуру друг друга. Следы этих уникальных свидетельств существуют в Гродно.

Здесь собраны сотни редчайших экспонатов, многим из которых по 500 и более лет. Это яркое доказательство того, что разные конфессии общий язык в Беларуси находили во все времена.

В глаза бросается необычный предмет. На нем изображены васильки, белорусский орнамент, характерные для нашей культуры. Но рисунок органично дополняет арабская вязь. Это Мугир. Такие находятся в мечетях с цитатами из Корана.

Людмила Корнилова, директор Гродненского государственного музея истории религии:

Он изготовлен в Клецке в 1912 году. Здесь орнамент, характерный для белорусских ручников, «дыванов» и даже для Слуцких поясов. Концы их украшены вазонами. Они и на мусульманских Мугирах. Вот Коран. Здесь прямые строчки написаны на арабском, а подстрочник, наискосок, если транскрипировать — это будет белорусско-польский текст. На таком же языке написаны Хамаилы и точно также писались Китабы. Это и для мировой культуры уникально.

В сокровищнице музея уже 68 тысяч предметов. И каждый год обнаруживаются еще сотни немых свидетелей белоруской философии веротерпимости. На пыльных чердаках, в бабушкиных чемоданах, у зарубежных коллекционеров.

Людмила Корнилова, директор Гродненского государственного музея истории религии:

Межконфессиональных войн не было. Жили православные, католики и униаты. Но жили и люди, которые исповедовали религии, изначально не характерные для наших земель. Это ислам и иудаизм. Это, конечно, уникально.

Наталья Кутузова, кандидат философских наук, доцент:

Вспоминается преамбула к закону, где оговариваются религии, которые внесли наибольший вклад в развитие Беларуси. Православие, католицизм, лютеранство, ислам и иудаизм. Не все они в равной степени продолжают свое развитие. Лютеранство, например, уже не столь широко распространено, как в Золотом веке Великого Княжества Литовского.

Коран, Тэфсир, Хамаилы, Китаб… Этим книгам нет аналогов в мире.

Их необычность во влиянии на них белорусской культуры.