В Беларуси - мода на национальный промысел

У жителей Гродненской области продукция из соломы, глины, керамики и дерева пользуется большим спросом. Особенно популярными стали изделия местных бондарей. Деревянные бочонки, кадушки и маслобойки сегодня являются непременным атрибутом многих сельских подворий.

:Работать с деревом свислочский бондарь Иван Боуфалик начал еще в детстве. Мастерство, утверждает он, получил по наследству. Его отец и дед - профессиональные бондари. С материалом проблем никогда не было, а бочки, вёдра и дойницы были нужны в каждом доме.

Деревянные бочонки Ивана Афанасьевича не утратили своей популярности и сегодня. Добротно сделанная кадушка сохраняет вкусовые качества продуктов почти год. Он тщательно выбирает материал. Деревянные заготовки должны сохнуть несколько месяцев. Если нарушить технологию, говорит бондарь, кадушка долго не прослужит.

Сегодня продукция свислочского мастера известна не только в Беларуси, но и в России. Теперь главное, говорит Иван Афанасьевич, своё умение передать молодёжи.