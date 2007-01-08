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В Беларуси готовится к выходу звуковое пособие по китайскому языку для первоклассников

08 января 2007 15:54
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Специалисты издательства "Вышэйшая школа" обещают, что оно будет соответствовать всем новейшим тенденциям в преподавании иностранного языка.В дополнение к учебнику китайского в издательстве создана также "Рабочая тетрадь для 1 класса". Данное учебное пособие одобрено Министерством образования Беларуси. Авторами тетради выступили преподаватели и выпускники Минского лингвистического университета, прошедшие стажировку в Китае. Напомним, что с 1 сентября 2006 года китайский язык начали изучать первоклассники трех столичных средних учебных заведений.
# Культура

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