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В Беларуси &#151; франкофония

24 марта 2006 14:42
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Вузы Минска, специализирующиеся на изучении французского языка проводят до понедельника тематические вечера, конкурсы и концерты.В программе предусмотрен показ французских фильмов и первый франкофонный форум в Минске. Бережное отношение к родному языку у французов заложено в крови. Поэтому центральными событиями недели франкофонии станут празднования юбилеев двух писателей: - Проспера Мериме и Жоржа Сименона. А в Академии музыки состоялся концерт, посвященный Леопольду Сангоре. Со сцены звучали его стихи и музыка французских композиторов.
# Культура

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