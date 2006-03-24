Вузы Минска, специализирующиеся на изучении французского языка проводят до понедельника тематические вечера, конкурсы и концерты.В программе предусмотрен показ французских фильмов и первый франкофонный форум в Минске. Бережное отношение к родному языку у французов заложено в крови. Поэтому центральными событиями недели франкофонии станут празднования юбилеев двух писателей: - Проспера Мериме и Жоржа Сименона. А в Академии музыки состоялся концерт, посвященный Леопольду Сангоре. Со сцены звучали его стихи и музыка французских композиторов.