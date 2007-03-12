В Беларусь возвращаются шедевры

Среди реставрируемых фресок в Архикафедральном костёле Пресвятейшей Девы Марии в Минске реставраторы нашли живопись, по технике похожую на творение известного белорусского художника Казимира Антошевского. Зная, по историческим документам, что мастер творил здесь, специалисты старались найти его работы. Сейчас находка должна пройти экспертизу искусствоведов. В целом, в костеле открываются фрески, которых никто не видел уже сотни лет. Общая площадь росписи только на главном нефе - около 300 квадратных метров.