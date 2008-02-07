В Беларусь передан архив Михала Клеофаса Огинского

В этом собрании почти шесть тысяч документов, писем, стихов и музыкальных произведений. По свидетельству историков, в 1833 году Ирениуш, сын композитора и талантливого дипломата Михала Клеофаса Огинского, исполняя отцовскую волю, передал архив Российской империи. Теперь все материалы - некоторые на пленках и электронных носителях - привезли в Музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси.



В дальнейшем, после реставрации усадьбы композитора в деревне Залесье Сморгонского района, эти документы станут началом и основой экспозиции.