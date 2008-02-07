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В Беларусь передан архив Михала Клеофаса Огинского

07 февраля 2008 09:02
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В этом собрании почти шесть тысяч документов, писем, стихов и музыкальных произведений. По свидетельству историков, в 1833 году Ирениуш, сын композитора и талантливого дипломата Михала Клеофаса Огинского, исполняя отцовскую волю, передал архив Российской империи. Теперь все материалы - некоторые на пленках и электронных носителях - привезли в Музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси.

В дальнейшем, после реставрации усадьбы композитора в деревне Залесье Сморгонского района, эти документы станут началом и основой экспозиции.
# Культура

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