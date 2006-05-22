В Бейруте открылись Дни культуры Беларуси

Во Дворце ЮНЕСКО в Бейруте состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Беларусь в Ливанской Республике, которые пройдут с 20 по 24 мая. Организатором мероприятия стало Министерство культуры Беларуси. На церемонии открытия выступил первый заместитель министра культуры Владимир Рылатко. В праздничном концерте приняли участие Белорусский государственный ансамбль "Песняры", танцевальная группа заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного ансамбля танца Беларуси, солисты-инструменталисты. Выступления белорусских артистов увидят также зрители в городах Триполи и Сайда.