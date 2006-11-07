В Австралии открылась знаменитая выставка <Морская скульптура>

Скульпторы различных художественных направлений соревнуются в мастерстве и творческом замысле.

Пляж Бонди в Сиднее на неделю превратился в настоящую артистическую галерею. 108 скульпторов из 15 стран мира представили зрителям серию своих произведений. Кроме привычных бронзы и гипса, мастера творили из песка и искривленной стали. А самые виртуозные участники использовали даже силу стихий.

"Я использовал силу ветра, чтобы придать движение моей скульптуре. Без него мое произведение было бы незаконченным. Мне очень нравится, что в конкурсе отдельно оценивается творческий замысел ", - рассказал один из скульпторов.