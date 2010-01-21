В 2010 году Полоцк объявлен культурной столицей Беларуси

Сегодня в Беларуси появилась ещё одна столица. Один из древнейших городов страны получил статус первой «Культурной столицы Беларуси».

У артистов молодёжного театра «Пилигрим» — незапланированный выход на сцену. Художественный руководитель и режиссёр-постановщик Вера Киселёва до сих пор не верит: к их названию сегодня добавилось «Заслуженный». То ли ещё будет, отвечают почётные гости из республиканской комиссии. За год в культурной столице произойдёт ещё не такое.

Вера Киселёва, руководитель и режиссёр заслуженного молодёжного театра «Пилигрим»:

Намечены гастроли по Витебской области, и дело уже только в организации.

Полоцк богат и известен в Европе своей героической историей. А современная высокая культура станет доступной каждому её жителю. За впечатлениями больше не придётся ехать в столицу. Лучшие коллективы приедут сами. В числе первых — артисты Национального академического театра оперы и балета, Госфилармонии и заслуженного ансамбля «Харошки». А за ними, по плану, ещё более шестидесяти событий.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Культурная сталіца ў 2010 годзе — Полацк. Гэтая акцыя, якая праводзіцца ўпершыню на Беларуси, мае на мэце звярнуць увагу менавіта на тое, што кожны грамадзянін нашай краіны, незалежна ад таго, пражывае ці ён у сталицы, ці ў іншым горадзе, мае права атрымаць тое самае багатае, тое, што назапашана, тое, што зроблена ў культуры ў нашай краіне. И на працягу года у Полацк будуць прыязджаць вядучыя калектывы нашай краіны.

Первая ласточка — вручение Полоцку картин в подарок от Национального художественного музея Республики Беларусь.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Можа нават гэта вышэй у духоўным плане, чым адміністратыўная сталица. Таму што тут цудоўныя людзі, цудоўная аура, места намоленае.

Культурной столицей страны на год может стать любой белорусский город. Однако в том, что первым станет именно Полоцк, здесь с самого начала не сомневались. Этот город — колыбель белорусской государственности, географический центр Европы. С ним связаны имена преподобной Ефросинии и Симеона Полоцкого, Франциска Скорины. Кроме того — это настоящая архитектурная сокровищница.