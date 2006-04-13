В 2007 году реставрация минского Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии должна быть завершена

Об этом сообщил начальник управления охраны историко-культурного наследия Минкультуры Беларуси Василий Обламский. Специалисты восстановят росписи боковых нефов, опорных столбов и часовни святого Фелициана. Уже завершаются работы на приалтарной части свода центрального нефа храма. В следующем году останется воссоздать лишь роспись центральной колонны. Вся площадь реставрируемого живописного пространства занимает более 800 квадратных метров. Архикафедральный костел включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Во время проведения реставрационных работ в здании храма были обнаружены настенные росписи, которые представляют историко-художественную ценность. Они датируются XVIII-XIX веками.