В 1941 году минский оперный театр фашисты превратили в конюшню

Реконструкция Национального академического Большого театра оперы и балета – уникальный случай в истории белорусских театров. Памятник искусства с 70-летним стажем обнулил отчет времени.

В 1939 году открытие театра оперы и балета отмечали всем городом. Но не долго музыка играла. Началась Великая Отечественная война.

В 1941 году в театр упала бомба и повредила зрительный зал. Это не помешало немцам превратить обугленную роскошь в конюшню и склад.

В 1967 году театр оперы и балета впервые после войны пережил техническую революцию. Вмешательство строителей только испортило облик здания. Вместо плоских появились шатровые крыши. Здание стало похоже на цирк-шапито.

Воплощать нереализованные задумки Иосифа Лангбарда начали только в 21 веке. Вердикт был суров: от старого здания оставить только каркас. До реконструкции здание театра находилось в аварийном состоянии. Многие стены вообще потеряли несущую способность.

За время реконструкции театр вырос и в глубь, и в высь, не меняя внешних габаритов. Декор на стенах и мозаика на полах восстанавливались по эскизам Лангбарда. Если в оригинале расчет был только на паркет, то в дело пошли и дорогостоящие материалы – мрамор и гранит. Сцена наклонилась в стороны зрителей, зрительные ряды тоже приподнялись. Получился по истине театральный эффект.

Световое оборудование в обновленном театре - лучшее в мире. Есть комплект для спецэффектов с движущимся изображением и прожекторы, способные заливать светом всю сцену. Всего их тут будет порядка 400 штук. При чем – все на одной большой сцене.

За время реконструкции творцы зачастую прибегали к помощи ученых. Впервые в Беларуси применили новую систему кондиционирования воздуха. Не с потолка, а прямо под кресло.