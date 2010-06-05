Ужас! Что некоторые люди делают со своими детьми!

В Китае господствует повальное увлечение искусством канатоходцев. Проводятся даже соревнования.

Титулованный китаец Адили Ву Сор имеет уже 5 рекордов Гиннеса, в мае он начал устанавливать новый рекорд. Он планирует провести на канате 2 месяца на главном китайском стадионе «Птичье гнездо». Канат висит на высоте 60 метров, а ширина каната - 3 см. Каждый день Адили Ву Сор проходит 20 км по канату, при этом по 5 часов в день он выступает для зрителей, которые собираются внизу. Акробат – выходец из уйгурской семьи Западного Китая. Последние 430 лет вся семья занималась только акробатикой.

Гули Ву Сор, жена акробата:

Я очень волнуюсь за своего мужа: он все время на высоте, танцует и скачет на одной ноге без страховки.

Также восточные китайцы решили похвалиться трехлетней девочкой-канатоходкой. Канат, по которому она ходит, протянули в зоопарке на высоте 9 метров над несколькими голодными тиграми. Родители тренировали девочку, начиная с одного года.

Девочка ходит со страховкой, два взрослых акробата всегда находятся рядом и всегда ей помогают.