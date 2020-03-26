Увидеть, как формировался белорусский дух. Выставка «Война и мир. Возвращение» открывается в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. 26 марта в Национальном историческом музее состоится торжественное открытие выставки «Война и мир. Возвращение» в рамках масштабного проекта, посвященного 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Проект основан на серии книг Владимира Лиходедова, лауреата премии «За духовное возрождение», в которых собраны уникальные документальные материалы, отражающие историческое прошлое белорусской земли в периоды войны и мира с 1812 по 1945 годы.

Экспозиция продемонстрирует, как формировался в жестоких войнах «белорусский дух», который позволил поставить точку в войнах и дал основания праздновать Великую Победу.