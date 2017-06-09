«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов

Новости Беларуси. Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов. Исследование провело известное аналитическое агентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В десятку самых посещаемых вошли, в основном, населенные пункты в Азии и Закавказья.

Первое место в рейтинге у казахстанского города Туркестан. Он основан более полутора тысяч лет назад и ежегодно здесь принимают свыше миллиона туристов и паломников. Древний Витебск находится на шестом месте и он единственный, кто представляет в рейтинге Восточную Европу.