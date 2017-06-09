«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов

Новости Беларуси. Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов. Исследование провело известное аналитическое агентство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В десятку самых посещаемых вошли, в основном, населенные пункты в Азии и Закавказья.
Первое место в рейтинге у казахстанского города Туркестан. Он основан более полутора тысяч лет назад и ежегодно здесь принимают свыше миллиона туристов и паломников. Древний Витебск находится на шестом месте и он единственный, кто представляет в рейтинге Восточную Европу.
Лариса Петровская, директор туристической фирмы:
Витебск привлекает, Витебск волнует, Витебск впечатляет, никого не оставляет равнодушным. Это город, в который хочется вновь и вновь возвращаться. А цифры и статистика нам об этом красноречиво говорят. И самое главное, когда мы спрашиваем, чем понравился город, все отмечают: увиденное превзошло все их ожидания. Это действительно так. Город особенный, он и в архитектурном плане особенный, и аура у него особенная.
Витебский регион в минувшем году посетили свыше 160 тысяч туристов. Из них 30 тысяч человек – это гости из России.