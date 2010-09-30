Уральские мультипликаторы взяли гран-при «Анимаёвки-2010»

В Могилёве назвали победителей международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка-2010». Гран-при осеннего форума получила работа уральских мультипликаторов.Лучшим фильмом для детей признана работа российских режиссеров. Приз «Хрустальный карандаш» достался белорусским авторам. Семиминутный мультфильм «Вытинанка-вырезанка» Михаила Тумели стал победителем в номинации «Лучшее изобразительное решение». Над этой картиной работали 11 аниматоров. А приз зрительских симпатий получил нашумевший мультфильм «Маша и медведь».