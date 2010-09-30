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Уральские мультипликаторы взяли гран-при «Анимаёвки-2010»

30 сентября 2010 11:38
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В Могилёве назвали победителей международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка-2010». Гран-при осеннего форума получила работа уральских мультипликаторов.Лучшим фильмом для детей признана работа российских режиссеров. Приз «Хрустальный карандаш» достался белорусским авторам. Семиминутный мультфильм «Вытинанка-вырезанка» Михаила Тумели стал победителем в номинации «Лучшее изобразительное решение». Над этой картиной работали 11 аниматоров. А приз зрительских симпатий получил нашумевший мультфильм «Маша и медведь».
# Культура

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