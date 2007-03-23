Уникальный взгляд фотомастера на неповторимую природу

Разнообразие уголков природы Беларуси, уникальность ее флоры и фауны - в фокусе фотоаппарата Виктора Суглоба. Выставка матера "Шаги по земле" открылась в Гомельской Картинной галерее Гавриила Ващенко. Посвящена экспозиция 125-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Якуба Коласа и Янки Купалы. В ней представлено около 50 фоторабот. Необычайно контрастные цветовые решения отдельных фото соседствуют с нежными, почти монохромными пейзажами.