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Уникальный взгляд фотомастера на неповторимую природу

23 марта 2007 14:37
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Разнообразие уголков природы Беларуси, уникальность ее флоры и фауны - в фокусе фотоаппарата Виктора Суглоба. Выставка матера "Шаги по земле" открылась в Гомельской Картинной галерее Гавриила Ващенко. Посвящена экспозиция 125-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Якуба Коласа и Янки Купалы. В ней представлено около 50 фоторабот. Необычайно контрастные цветовые решения отдельных фото соседствуют с нежными, почти монохромными пейзажами.
# Культура

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