Уникальный рукописный памятник старины

Рукопись Слуцкого Евангелия наравне с крестом Евфросиньи Полоцкой и книгами Франциска Скорины считается символом Беларуси.

Православная святыня была написана в Слуцке в 1581 году князем Юрием Олельковичем. В начале Великой Отечественной Евангелие было вывезено из Могилевского музея и бесследно исчезло вместе с другими ценностями. И только 6 лет назад Митрополит Минский и Слуцкий Филарет представил чудом сохранившееся издание. Рукопись священнику Минской епархии перед смертью передала прихожанка.

Теперь оригинал хранится в Домовом храме в честь Собора белорусских святых. Тираж нового «Слуцкого Евангелия» - всего 500 экземпляров. Книга будет передана в распоряжение православной церкви, в библиотеки. Также этот белорусский символ станет дорогим сувениром на международных встречах высокого уровня. Предполагается, что первый экземпляр возрожденного Евангелия получит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего пребывания в Беларуси.