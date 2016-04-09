Уникальные вещи с двойным рисунком создают две ремесленницы в Каменецком районе

Новости Беларуси. Дываны, покрывала, рушники. В Каменецком районе на Брестчине активно возрождают технологию подвойного ткачества. Благодаря этому редкому ремеслу в деревнях создают уникальные вещи с двойным рисунком. К слову, секретом необычной работы на станке владеют только два каменецких мастера. По этой же причине подвойное ткачество внесено в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Красные розы на темном фоне. Темные розы - на красном. Технология подвойного ткачества уникальна, ей больше тысячи лет. Еще полвека назад редким стилем ткали десятки мастеров Каменеччины. Сегодня тех, кому под силу своими руками создать двухосновный ковер, можно пересчитать по пальцам.

Мария Кравчинская, народный мастер по ткачеству:

Дыван – он же только из шерсти ткется, так не было таких ниток, чтобы заниматься именно подвойным ткачеством. Начали держать овец, начали их стричь, прясть, для этого надо было и красить, краска нужна была.



На обучение невероятно сложному и кропотливому ремеслу у мастера ушло 5 лет. К слову, кросны у Марии Кравчинской старше нее самой. Достались по наследству от свекрови. Ткать на них, говорит женщина, как петь народную песню, можно только с душой.

Мария Кравчинская, народный мастер по ткачеству:

Такого ткачества, конечно, нигде нет. Только в нашем районе. Я в 2000 году открыла кружок, и мы решили возродить вот это ткачество, потому что оно пропадает. Уходит бесследно и с народными умельцами.

Бэрда, поножы и воротыло – это сейчас слова как иностранные, а когда-то они звучали в каждой местной хате. В центре народного творчества деревни Каменюки усилиями Надежды Грицук появилась самая большая коллекция уникальных изделий подвойного ткачества. Над созданием одного такого ковра народный мастер трудится больше месяца. Зато готовое изделие служит нескольким поколениям.

Надежда Грицук, народный мастер по ткачеству:

Если есть к этому настроение, призвание, то, знаете, можно ткать легко. Мне, например, что семечки лузгать.



Сейчас народный мастер Надежда Грицук создает экспонаты и в местные агроусадьбы. Чтобы об исконно белорусских промыслах как можно больше узнали и многочисленные туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.