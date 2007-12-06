Уникальные находки белорусских археологов - в Минске

В Институте истории Национальной академии наук сегодня открылась выставка, в которой представлено около тысячи предметов от древнейших времен до 18 века. Материалы белорусские археологи собирали в экспедициях в течение почти 80 лет. Экспозиция создавалась как научно-образовательный центр, и теперь здесь смогут работать как студенты-историки, так и специалисты. Главная же цель археологического собрания - приобщить белорусов к национальному историческому наследию.