Уникальная коллекция драгоценностей выставлена в Минске

В экспозиции - древнейший клад золота и серебра. Самый ценный экспонат - подарок крымского Хана и уникальные женские украшения прошлых столетий.

1000 древнейших артефактов из золота и серебра - в одной, уникальной коллекции. Редкие находки теперь - экспонаты Национального музея истории и культуры. Предметы религиозного культа, литургическая посуда, памятные монеты Национального банка Беларуси, а также редчайший клад из серебра весом в 13 килограмм.

Изготовленный на территории Крымского ханства, это парадный пояс все же стал одним из главных национальных достояний Беларуси. Его случайно нашли экскаваторщики возле деревни Литва. Но именно там - неслучайно. По одной из версий, пояс мог стать подарком Крымского хана Ходжи - Гирея литовскому князю Витовту.

