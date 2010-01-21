Уникальная историческая находка в Гродно: обнаружены названия улиц на немецком языке

При реставрации старых зданий обнаружены названия улиц на немецком языке.

Надписи сохранились со времен фашисткой оккупации. После освобождения города их спрятали под слоем штукатурки. Таким образом, названия дошли до наших дней. Мнения жителей Гродно по поводу необычной находки разделились.

Александр Решетняк, ветеран Великой Отечественной войны:

Именами тех, кто жизнь свою отдал за освобождение, нужно назвать эти улицы.

Олег Трусов, историк архитектуры:

Определенно, эта проблема интересна с исторической точки зрения. Мало того – это физическое состояние. Есть дом, номер дома, надпись на немецком с названием улицы. Безусловно, это памятник исторический.