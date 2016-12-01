Уникальная экспозиция французской живописи открывается в Минске: 15 художников представят 30 работ

Новости Беларуси. В Минске сегодня откроется уникальная экспозиция французской живописи. 15 художников представят лучшие работы в рамках выставки «Арт Капиталь», к слову, самой масштабной подобного рода в Беларуси.

Всего из Парижа привезли три десятка картин из исторического салона французских художников, Салона сравнений и рисунка. Все работы выполнены в направлении «модерн-арт». А вот их тематика, напротив, разнообразна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аркадий Володос, куратор выставки «Арт Капиталь»:

Это большое событие. Я не думаю, что когда-то было, чтобы такая группа современных художников приехала в Минск и выставила картины. Четыре художника здесь участвуют. И они очень довольны, счастливы приемом, как все происходит. Они говорят, что открывают для себя страну.