Прямой эфир

Уникальная экспозиция французской живописи открывается в Минске: 15 художников представят 30 работ

01 декабря 2016 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске сегодня откроется уникальная экспозиция французской живописи. 15 художников представят лучшие работы в рамках выставки «Арт Капиталь», к слову, самой масштабной подобного рода в Беларуси.

Всего из Парижа привезли три десятка картин из исторического салона французских художников, Салона сравнений и рисунка. Все работы выполнены в направлении «модерн-арт». А вот их тематика, напротив, разнообразна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аркадий Володос, куратор выставки «Арт Капиталь»:
Это большое событие. Я не думаю, что когда-то было, чтобы такая группа современных художников приехала в Минск и выставила картины. Четыре художника здесь участвуют. И они очень довольны, счастливы приемом, как все происходит. Они говорят, что открывают для себя страну.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Международный культурный форум собрал в Санкт-Петербурге 13 тысяч гостей из 92 стран, в том числе из Беларуси
01 декабря 2016 10:24

Международный культурный форум собрал в Санкт-Петербурге 13 тысяч гостей из 92 стран, в том числе из Беларуси

История и культура православия за век: II Белорусские рождественские чтения начались в Минске
01 декабря 2016 10:22

История и культура православия за век: II Белорусские рождественские чтения начались в Минске

Пирамида-матрешка найдена в древнем городе майя
01 декабря 2016 09:55

Пирамида-матрешка найдена в древнем городе майя