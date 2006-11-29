28 ноября утром в Москве в возрасте 57 лет умерла актриса театра и кино Любовь Григорьевна Полищук.

Дочь актрисы Мариэтта Цигаль в интервью радиостанции "Эхо Москвы" уточнила, что Любовь Полищук умерла у себя дома. Последние несколько лет популярная актриса театра и кино страдала от тяжелого заболевания позвоночника. Эти проблемы начались много лет назад на съемочной площадке фильма Марка Захарова "12 стульев". По сценарию Андрей Миронов, носивший актрису на руках, должен был уронить ее. Но на это место ассистенты забыли подложить мягкий матрас. И Полищук, упав на бетон, сильно ударилась спиной.

За годы работы в кино Любовь Григорьевна снялась более чем в семидесяти фильмах. "Золотая мина", "Интердевочка", "Любовь с привилегиями", "Ширли-Мырли", "Тихие омуты". Одной из ее последних работ стал эксцентричный образ матери главной героини комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Любовь Полищук и по жизни никогда не была грустной, и в кино играла женщин сильных, и в первую очередь сильных своим веселым и легким отношением к жизни. Удивительно органичная и в трагедии и в комедии, Любовь Григорьевна Полищук стала одним из классических образцов актерского мастерства в российском кино.