Умер Вячеслав Невинный

В Москве на 75-м году жизни 31 мая скончался народный артист СССР Вячеслав Невинный.

Он умер в своей квартире, актер давно был болен тяжелой формой диабета. Осложнение болезни привело к гангрене, из-за которой несколько лет назад артисту ампутировали обе ноги.

Вячеслав Невинный окончил в 1959 году школу-студию МХАТ и сразу же был зачислен в труппу этого знаменитого театра. Здесь он проработал почти полвека, сыграв более полусотни блистательных ролей. Всенародную любовь ему принес кинематограф, в котором он дебютировал в 1960 году, сыграв в психологической драме Владимира Герасимова «Испытательный срок». Всего же на счету Вячеслава Невинного более 60 киноролей. В числе его наибольших творческих удач такие фильмы, как «Это случилось в милиции», «Председатель», «Руслан и Людмила», «Гараж», «За спичками», «Не ходите девки, замуж!», «Берегись автомобиля», «Небеса обетованные», «Не может быть!», «Гостья из будущего», сообщает БЕЛТА.

Вячеслав Невинный — народный артист СССР, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.