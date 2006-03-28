Умер Станислав Лем

27 марта на 85-м году жизни скончался всемирно известный писатель-фантаст. Это произошло в клинике кардиохирургии в Кракове. Станислав Лем родился в 1921 году в Львове. Это автор многочисленных научно-фантастических книг. На страницах периодической печати он дебютировал в 1946 году, а в 1951-м издал первую научно-фантастическую повесть "Астронавты". Последующие произведения Станислава, такие как "Солярис", "Звездные дневники" или "Человек с Марса", "Повести о пилоте Пирксе" вошли в список мировой классики фантастической литературы. Книги Станислава Лема переведены на 41 иностранный язык и изданы общим тиражом более 27 млн. экземпляров. А многие произведения писателя экранизированы известными режиссерами.