Умер голос Микки Мауса

Актер Уэйн Оллуайн, который более 30 лет озвучивал культового мультипликационного героя — мышонка Микки-Мауса, скончался 18 мая в возрасте 62 лет.

Причиной смерти стало осложнение в результате хронического диабета.

Уэйн Оллуайн работал в студии Walt Disney с 1966 года и проработал в компании 43 года, начав с должности сотрудника почтового отделения. Оллуайн случайно привлек внимание продюсеров своим уникальным фальцетом.

К слову, главную героиню мультфильма — Минни Маус — все эти годы озвучивала жена Оллуайна — Расси Тейлор. Кроме того, она озвучивает многих других персонажей мультфильмов Disney, а также некоторых героев мультсериала The Simpsons.

Оллвайн начал озвучивать Микки Мауса в 1977 году и стал третьим «голосом» мультяшного героя, после Джимми Макдоналда (1947 – 1977) и самого Уолта Диснея, который озвучивал мышонка с 1928 по 1947 годы.

Голос актера можно услышать за кадром наполовину анимационной ленты «Кто подставил кролика Роджера» и в развлекательных парках «Диснейленд» по всему миру. В 1986 Оллуайн получил премию «Эмми» за звуковой монтаж сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории» (Amazing Stories), шедшего в 1986 и 1987 годах на телеканале NBC.

— За 32 года, которые актер озвучивал нашего самого любимого и культового персонажа - Микки-Мауса, он принес многим в мире радость, счастье и покой», — заявил исполнительный директор студии Роберт Айгер.