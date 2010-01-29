Умер автор романа «Над пропастью во ржи»

В США на 92-м году жизни скончался классик американской литературы, Джером Дэвид Сэлинджер.

В заявлении сына писателя говорится, что Сэлинджер умер естественной смертью в своем доме в Нью-Гэмпшире. Поклонники творчества известного писателя не сразу поверили в его смерть, так как шесть лет назад писателя уже "хоронили". В 2004 году в прессе появились и вскоре исчезли короткие заголовки "Умер Сэлинджер". Тогда тревога оказалась отчасти ложной - журналисты поспешили и спутали автора "Над пропастью во ржи" со скончавшимся пресс-секретарем Джона Кеннеди по имени Пьер.

Классик американской литературы XX века родился в 1919 году в Нью-Йорке в семье зажиточного торговца дорогими сортами сыров. Свою писательскую карьеру Сэлинджер начал с написания коротких рассказов в журналы Нью-Йорка. Первый его рассказ, "Молодые люди", опубликован в 1940 году. Известность писателю принес короткий рассказ "Хорошо ловится рыбка-бананка", написанный в 1948 году и до сих пор издаваемый по всему миру. Однако всемирно популярным писателем Сэлинджер стал после того, как написал свой знаменитый роман "Над пропастью во ржи", получивший одобрение как критиков, так и простых читателей.

После оглушительного успеха романа Сэлинджер ушел в себя и на протяжении долгих лет вел жизнь затворника в своем небольшом доме в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир. Он отказывался давать интервью, запретил печатать его ранние произведения и больше не появлялся на публике. Правда, в прошлом году все же вышел в свет. Сэлинджер подал в суд на шведа Фредерика Колтина за то, что тот написал продолжение его романа и назвал его "60 лет спустя, пробираясь сквозь рожь". Писатель счел это нарушением авторских прав, суд тогда заступился за 90-летнего классика, который был едва ли не последней загадкой современного литературного мира.