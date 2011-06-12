Улицы известных белорусских деятелей искусств Ивана Хруцкого и Геннадия Цитовича появились в Минске

Решение об их наименовании принял Мингорсовет, сообщила БЕЛТА начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

4-е транспортное кольцо на участке от проспекта Дзержинского до путепровода через железную дорогу Минск-Брест названо улицей Чюрлёниса — известного литовского художника и композитора конца XIX — начала XX веков.



Также в Минске появились улицы поэта, прозаика и переводчика Владимира Дубовки, белорусского и литовского художника Петра Сергиевича, белорусского и польского писателя, одного из основателей новой белорусской литературы Яна Борщевского, писателя, ученого и государственного деятеля Ивана Науменко.