Улицы Гродно превратились в большую съемочную площадку

В городе над Неманом начались съёмки очередного художественного фильма о Великой Отечественной войне.

Восьмисерийная кинолента - совместный белорусско-российский проект. По сценарию действие фильма происходит в одном из западно-европейских городов в 1944 году. В основе сюжета — любовный треугольник, драма чувств.

По актерскому составу картина многонациональна. В главной роли - известный российский актер Дмитрий Певцов. Также в киноленте снимаются и актеры из Беларуси, Польши и Литвы.

- У нас фильм не батальный, скорее мелодраматический, психологический. В основе - конфликт наших трех героев. Съемки фильма закончатся примерно в декабре, на телеэкраны он выйдет уже весной. А далее его ждет прокатная судьба на экранах СНГ и в первую очередь Российской Федерации, - рассказывает Игорь Костюченко, главный редактор проекта (Россия).