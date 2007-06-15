Укрепление союза христианских культур Запада и Востока

В Минске находится высшее католическое духовенство Европы.

На этот раз в Беларусь приехали 34 генсека из 27 стран. Такие представительные встречи проходят раз в год и являются очень важным событием в жизни всех католиков Европы. Служители церкви обсуждают отношения между христианами и мусульманами, вопросы опеки мигрантов и в целом актуальные на сегодняшний день проблемы.

Как было отмечено на встрече, за последние годы отношения епископатов Западной Европы с Беларусью развивались, крепли, становились по-настоящему дружескими.

Сегодня в минском Свято-Петропавловском соборе состоится неформальная встреча католических священников с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Зарубежные гости намерены обсудить с Владыкой Филаретом ряд вопросов, по которым у католиков и православных имеются общие идеи. В частности, на роль семьи, права человека и будущее Европы.