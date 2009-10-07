У Владимира Высоцкого появится компьютерный двойник

В России начались съемки картины «Черный человек» – первого художественного фильма о Владимире Высоцком.

В основу киносценария лег случай, произошедший с Высоцким ровно 30 лет назад, когда во время гастролей в Ташкенте поэт перенес клиническую смерть, сообщает newsru.com со ссылкой на «МК».

По словам режиссера и сценариста, в фильме будут использованы новейшие цифровые технологии, и на экране появится компьютерный двойник легендарного поэта и актера. Еще некоторое время назад планировалось снимать живого актера. На роль Владимира Высоцкого претендовали Владимир Машков, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков. Хотели даже снимать сына поэта, а ныне автора сценария картины Никиту Высоцкого, однако он отказался.

– Невозможно стопроцентно подобрать актера на образ героя, которого знают абсолютно все, – признался режиссер фильма Игорь Волошин. – Поэтому мы планируем в работе применить технологии, которые в России до этого не применялись – так называемое, анимирование героев.