У Віцебску праводзяць другі тур конкурсу на стварэнне тэксту і музыкі гімна горада

Профессор Института генетики и цитологии: Возможно, предки белорусов внесли вклад в становление великорусского народа

Первая часть масштабного исследования генома белорусов, ведущегося с 2005 года по государственной программе, сегодня завершена. Полученная информация уже стала достоянием науки, так как опубликована в научных изданиях и поступила в Центр по изучению европейцев, расположенный в эстонском Тарту. Там хранятся и используются в научной работе данные обо всех нациях, в том числе, с недавних пор, и о белорусах.