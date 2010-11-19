У Віцебску праводзяць другі тур конкурсу на стварэнне тэксту і музыкі гімна горада

Кожны з удзельнiкаў конкурсу мае права прадставiць на разгляд камiсii адзiн твор (музыка або тэкст, музыка i тэкст).
Творы прадстаўляюцца да 15 студзеня 2011 г. на адрас: г.Віцебск, праспект Фрунзе, 11, аддзел культуры Віцебскага гарвыканкама, з паметкай на канверце “конкурс”.
У канверце павiнен быць тэкст на беларускай мове (не больш чатырох строф, адна з якіх прыпеў) i (або) ноты гiмна ў двух друкаваных экзэмплярах; звесткi аб аўтары (аўтарах): iмя, iмя па бацьку, адрас, тэлефон у асобным канверце, пазначаныя тым жа дэвiзам. Без дэвiза маюць права быць прадстаўленымi толькі вядомыя творы, павдамляе www.ctv.by са спасылкай на Вiцьбiчы.
Тэрмiн падвядзення вынiкаў конкурсу – да 15 лютага 2011 г.