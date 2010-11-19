Прямой эфир

У Віцебску праводзяць другі тур конкурсу на стварэнне тэксту і музыкі гімна горада

19 ноября 2010 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Тэкст i музыка гімна павiнны мець высокі мастацкі узровень, iнтанацыйна-меладычную яснасць, патрыятычнасць, запамiнальнасць, урачыстасць і рытм шэсця, сцвярджаць ідэю дзяржаўнасці, пераемнасці пакаленняў, адлюстроўваць індывідуальнасць і гісторыка-культурную адметнасць Віцебска ў кантэксце развіцця Рэспублікі Беларусь.

Кожны з удзельнiкаў конкурсу мае права прадставiць на разгляд камiсii адзiн твор (музыка або тэкст, музыка i тэкст).

Творы прадстаўляюцца да 15 студзеня 2011 г. на адрас: г.Віцебск, праспект Фрунзе, 11, аддзел культуры Віцебскага гарвыканкама, з паметкай на канверце “конкурс”.

У канверце павiнен быць тэкст на беларускай мове (не больш чатырох строф, адна з якіх прыпеў) i (або) ноты гiмна ў двух друкаваных экзэмплярах; звесткi аб аўтары (аўтарах): iмя, iмя па бацьку, адрас, тэлефон у асобным канверце, пазначаныя тым жа дэвiзам. Без дэвiза маюць права быць прадстаўленымi толькі вядомыя творы, павдамляе www.ctv.by са спасылкай на Вiцьбiчы.

Тэрмiн падвядзення вынiкаў конкурсу – да 15 лютага 2011 г.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
19 ноября 2010 08:27

«Лістапад-2010» обошелся в 1 млрд 400 млн рублей

19 ноября 2010 07:42

Белорусские католики готовятся отметить 100-летие минского Красного костела

18 ноября 2010 15:41

Профессор Института генетики и цитологии: Возможно, предки белорусов внесли вклад в становление великорусского народа