У стен Мирского замка снова соберутся рыцари

Третий рыцарский турнир у стен Мирского замка пройдет 8-10 сентября.

У зрителей будет возможность не только понаблюдать за красочным действом, но и сфотографироваться в рыцарских доспехах, пострелять из лука, проехаться верхом на лошади. У стен замка подготовлена площадка для оказания услуг туристам, где можно будет приобрести напрокат палатку и разместиться на ночлег на свежем воздухе.

Приехав в Мир на несколько дней, можно ознакомится с Замковым комплексом, внесенным в список мирового наследия ЮНЕСКО, и с богатой историей самого поселка. Сейчас Мирский замок ежемесячно посещают около 15 тысяч туристов. В будущем году ожидается их значительный приток.

По плану реконструкции Замкового комплекса, рассчитанной до 2010 года, в начале 2007-го в одном из помещений замка предполагается открыть ресторан, а также завершить строительство гостиницы. С мая по октябрь у стен замка планируется ежемесячно проводить рыцарские турниры.