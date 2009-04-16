У православных – Великий или Чистый четверг

С этого дня все верующие начинают готовится к Пасхе: убираются в доме, пекут куличи.

Службу в главном кафедральном соборе в Минске сегодня по традиции провел Митрополит Филарет. Этот таинственный обряд можно увидеть только раз в год и только в Чистый Четверг. Митрополит Филарет омывает ноги 12 православным священникам. Таким образом христиане вспоминают, как Иисус омывал ноги своим ученикам перед Тайной вечерей. Это своего рода пример смирения. Именно поэтому четверг называется чистым, а во всех православных храмах в этот день молятся о мире и спокойствии.

Непременная традиция Чистого Четверга – генеральная уборка дома. Окна у хороших хозяек блестят давно, а многие стараются к Пасхе сделать даже ремонт. А вот для сотрудников Минскзеленстроя каждый четверг по долгу службы – чистый. Но сегодня представители зеленой профессии план даже перевыполнили. Навели порядок на клумбах, а вдоль Проспекта Победителей даже посеяли декоративную травку.

Отношение к Чистому четвергу у наших предков было особенное. Считалось, что если в этот день умыться до восхода солнца – будешь здоровым целый год. А девушки обязательно мыли голову и расчесывали волосы возле березы, чтобы коса росла до пят. Если погода способствовала, купались в речках и озерах. Таким образом, считали наши предки, можно было вылечить кожные заболевания.

Современные белорусы озеру предпочитают баню. Число посетителей здесь сегодня увеличилось втрое. Например, для этих мужчин сходить в баню в Чистый четверг – как для героев Иронии судьбы перед Новым годом – традиция. Горячий плюс, березовый веник и бассейн для релаксации.

В Великий четверг по традиции начинаются приготовления к Пасхе. Сходить в баню, конечно, хорошо, но самое главное, говорят священники, очистить сердце и душу молитвами и только после этого можно приступать к приготовлению куличей и покраске яиц.

Татьяна Харлинская, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.

