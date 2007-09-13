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У мусульман начался священный пост Рамадан

13 сентября 2007 10:42
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По мусульманскому лунному календарю Рамадан является священным месяцем.

Именно в это время пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. В период Рамадана ежедневно, от восхода до заката солнца, мусульманам предписано соблюдать пост. Он заключается не только в физическом воздержании, но и в том, чтобы совершить больше добрых дел: помогать бедным, ухаживать за больными, навещать пожилых родственников.

В каждый вечер Рамадана после заката солнца совершаются торжественные молитвы, после которых разрешается впервые за день приступить к трапезе. В этом году Рамадан завершится 13 октября праздником Ид аль-фитр, который среди белорусских мусульман принято также называть Рамадан-Байрам или Ураза-Байрам.

# Культура

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