У мусульман начался священный пост Рамадан

По мусульманскому лунному календарю Рамадан является священным месяцем.

Именно в это время пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. В период Рамадана ежедневно, от восхода до заката солнца, мусульманам предписано соблюдать пост. Он заключается не только в физическом воздержании, но и в том, чтобы совершить больше добрых дел: помогать бедным, ухаживать за больными, навещать пожилых родственников.

В каждый вечер Рамадана после заката солнца совершаются торжественные молитвы, после которых разрешается впервые за день приступить к трапезе. В этом году Рамадан завершится 13 октября праздником Ид аль-фитр, который среди белорусских мусульман принято также называть Рамадан-Байрам или Ураза-Байрам.