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У молодых дизайнеров есть возможность предложить свои работы на суд покупателей

19 апреля 2007 09:48
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На прилавках в одном из столичных магазинов появятся коллекции молодых дизайнеров.В Минске начинает работу отдел продаж эксклюзивной одежды и аксессуаров начинающих модельеров. Возможность предоставить свои работы на суд покупателей была предоставлена финалистам республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды". В нынешнем конкурсе принимали участие более 500 молодых дизайнеров. В финальном туре в мае будет представлено 178 коллекций, из них - 10 коллекций pro-te-porte, созданных молодыми авторами.
# Культура

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