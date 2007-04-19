У молодых дизайнеров есть возможность предложить свои работы на суд покупателей

На прилавках в одном из столичных магазинов появятся коллекции молодых дизайнеров.В Минске начинает работу отдел продаж эксклюзивной одежды и аксессуаров начинающих модельеров. Возможность предоставить свои работы на суд покупателей была предоставлена финалистам республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды". В нынешнем конкурсе принимали участие более 500 молодых дизайнеров. В финальном туре в мае будет представлено 178 коллекций, из них - 10 коллекций pro-te-porte, созданных молодыми авторами.