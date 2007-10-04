У могилевского пенсионера во дворе деревянный зоопарк

В усадьбе мирно уживаются волки, страусы и крокодилы. Секрет прост: все обитатели деревянные.

Деревянных дел мастером Александр Берник стал уже на пенсии. Подрабатывать не нужно - на жизнь и так хватает, а душа требует дела. Вот и попробовал себя пенсионер в столярном искусстве. Сначала домик смастерил, потом фигурки сказочных персонажей, а там и за более серьёзные творения взялся. На пенсию так и нужно уходить, чтоб жить в удовольствие.

За три года во дворе появилось около сорока деревянных творений. Их создание - процесс увлекательный, но трудоёмкий. Это аиста можно за три-четыре дня сделать, на крокодила больше месяца потрачено. За материалом для очередного персонажа Александр Кузьмич ездит за город. В лесу валежника хватает. А если и гниловатый попадется пенёк, мастер не расстроится - на растопку бани сгодится.



"Ну, погоди", "Буратино", "Русалочка"... Красной нитью в творчестве

Александра Берника - именно мультяшные герои. Тенденция неслучайна - главная заказчица мастера - его внучка. Хотя, как любой настоящий художник, Александр Кузьмич мечтает о создании автопортрета.