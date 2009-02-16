У легендарного коллектива «Сябры» теперь новый адрес

При первом в Республике музыкальном салоне у них появится студия звукозаписи, оборудованная по самым новейшим технологиям и репетиционный зал.

В новых условиях «Сябры» планируют создать свой продюсерский центр. А помогать молодым дарованиям будут бесплатно.

Посмотреть на новые апартаменты Анатолия Ярмоленка пришли самые верные друзья. И так здорово, что все они здесь сегодня собрались - гости радовали не только глаз, но и слух.

Теперь под свою опеку «Сябры» смогут взять не только Инну Афанасьеву, но и других талантливых музыкантов. Совсем скоро здесь появится уникальная студия звуко, а возможно и видео записи, репетиционный зал, а по соседству первый в Беларуси музыкальный салон. Большие планы коснутся даже самых маленьких.

Вот только народное, а я «лягу прылягу» в будущем «клондайке» хитов вряд ли удасться осуществить. Здесь главное не заиграться – чтобы не допеться.

И если раньше охота на африканские барабаны, например, отнимала почти все деньги и время у исполнителя. То теперь песне легче попасть в переплет. Компакт-диска. Пришел! Увидел! И взял на запись бесплатно.

Бесплатно продюсерский центр поможет и самым талантливым белорусам. Некоторым песня уже не только жить помогла, но и новые таланты раскрыть. Как только в новом центре закончится ремонт, «Сябры» запишут здесь новую песню.