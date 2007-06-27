У католиков начинается паломничество в честь Матери Божией Будславской

Белорусские католики отправляются в местечко Будслав Мядельского района. Так начинается большое паломничество в честь Матери Божией Будславской - покровительницы Беларуси. В прошлом году это место посетили около 30 тысяч человек. В долгий пеший путь отправятся сотни верующих из Минска, а также Литвы, Польши и Украины. Паломничество в этом году имеет особое историческое значение и приурочено к 500-летию контактов города с Вильно. Торжества в Будславе начнутся 1 июля.