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У католиков начинается паломничество в честь Матери Божией Будславской

27 июня 2007 09:17
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Белорусские католики отправляются в местечко Будслав Мядельского района. Так начинается большое паломничество в честь Матери Божией Будславской - покровительницы Беларуси. В прошлом году это место посетили около 30 тысяч человек. В долгий пеший путь отправятся сотни верующих из Минска, а также Литвы, Польши и Украины. Паломничество в этом году имеет особое историческое значение и приурочено к 500-летию контактов города с Вильно. Торжества в Будславе начнутся 1 июля.
# Культура

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